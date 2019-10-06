В столице Украины, на Майдане проходит митинг под лозунгом: «Остановим капитуляцию» - аналогичный пикет организовали в Николаеве

В воскресенье, 6 октября, в Киеве проходит пикет против «формулы Штайнмайера».

Об этом сообщает «Радио «Свобода».

Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как «формула Штайнмайера», «особый статус» для Донбасса».

Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это «общественная акция» и призвали не использовать событие из партийных интересов.

Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер «Нет капитуляции».

Отметим, что аналогичная акция протеста проходит в Николаве. Под здание облгосадминистрации, кроме горожан, вышли представители областной власти, к примеру глава облсовета Виктория Москаленко.

фото: Facebook-страница Konstantin Nik

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».

После возникшей критики Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение к народу Украины из-за формулы Штайнмайера.