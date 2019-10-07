В Одесской области семья приютила олененка – животное назвали Манюней

В селе Сенное Балтского района Одесской области семья приютила олененка после того, как нашли его, напуганного и одинокого, в кукурузном поле.

Об этом пишет dumskaya.net.

Отмечается, что мамы детеныша рядом не было, поэтому в семействе Осадко ни на минуту не усомнились в том, чтобы забрать его к себе. Животное – самочку – назвали Манюней.

Чтобы прокормить, даже продали теленка. Сначала давали ей только молоко, а потом стали предлагать и другие лакомства, к примеру, виноград.

Напомним, в Николаеве сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части взяли под опеку бельчат, чья мать погибла под колёсами автомобиля.