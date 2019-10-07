На МКС две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос без мужчин

Астронавтка Кристина Кох NASA Johnson / Flickr Первый выход в открытый космос, в котором женщин не будет сопровождать мужчина, может состояться 21 октября этого года.

Об этом сообщает TheБабель, ссылаясь на Space.com.

Астронавтки Кристина Кох и Джессика Меир сейчас находятся на Международной космической станции. Это будет четвертый в серии из десяти выходов в открытый космос, которые состоятся в течение следующих трех месяцев, но первый раз, когда две женщины выходят вместе.

Ранее такой выход планировался на март 2019 года, однако тогда не оказалось достаточно космических костюмов нужного размера. Обеим женщинам нужен был костюм среднего размера, однако на космической станции был доступен только один такой. Сейчас NASA уже направило необходимое количество оборудования на МКС.

Астронавтки Кох и Меир заменят батареи на солнечных панелях. Их пребывание вне МКС продлится примерно шесть с половиной часов.

Отмечается, что астронавты и космонавты выполнили более 200 выходов в открытый космос с целью ремонта и поддержания МКС, но только 15 девушек приняли в них участие. Их всегда сопровождали мужчины.

В октябре Кристина Кох проведет три выхода в космос: один вместе с космонавтом NASA Эндрю Морганом 6 октября, другой также с Морганом 11 октября и 21 октября выйдет с Меир. Она прибыла на Международную космическую станцию 14 марта для своей первой миссии космического полета. Кох останется на станции до февраля 2020 года, чем установит рекорд по продолжительности пребывания на станции среди женщин.

Астронавтка Джессика Меир NASA Johnson / Flickr

Ранее сообщалось, что NASA расследует инцидент, который может стать первым преступлением, совершенным в космосе.