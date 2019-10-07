Американские ученые создали кепку против облысения

Американские ученые из Висконсина разработали бейсболку, которая может помочь не лысеть.

Об этом пишет hyser, сообщает УНИАН.

Отмечается, что прототип этого целительного головного убора испробовал сначала отец главного разработчика. Мужчина облысел 2 года назад. Но через месяц после того, как он стал носить специальную кепку, рост его волос возобновился. Правда, как утверждают ученые, облысевшим довольно давно, бейсболка не поможет. Кепка исцеляет лишь тех мужчин, которые лишились волос сравнительно недавно.

Принцип работы кепки такой: при носке она «будит» неактивные волосяные фолликулы, а новых не создает. В основе кепки – пластырь, сделанный из гибкого пластика. Когда пластырь фиксирует движение тела, он вырабатывает небольшой электрический заряд. Разработка полностью состоит из электропроводящей ткани с трибоэффектом и сейчас предстоят испытания на добровольцах.

Напомним, в Соединенных Штатах ученые разработали способ частично вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки импланта, который передает изображение непосредственно в мозг.