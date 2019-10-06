В МОН рассказали сколько школ в Украине остаются без интернета

«По состоянию на 1 января 2019 года у нас было около 700 школ, 650 с чем-то, в которых не было доступа к интернету вообще. Было около 9 тысяч вообще школ по Украине, в которых был доступ к интернету менее 30 Мбит», — сказала она.

По её словам, в 2019 году из бюджета выделили 700 млн гривен на интернетизацию.

«К сожалению, мы должны констатировать, что из 700 миллионов гривен на всю страну, ушедших на 1 сентября было использовано аж 14! Средства государство выделило, но на местах есть определенная несостоятельность или невозможность эти средства использовать», — отметила министр.

Также Новосад отметила, что теперь подключением интернета в школах будет заниматься Министерство диджитализации, а не МОН.

Ранее Новосад заявила, что на выполнение постановления предыдущего правительства о повышении зарплат педагогам на 20-70% требуется дополнительных 45 миллиардов гривен. В проекте бюджета-2020 этих денег нет.