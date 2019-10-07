В Австрии мужчина из ревности убил свою девушку, ее молодого человека, семью и сам сдался полиции

На горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии 25-летний мужчина убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung, ссылаясь на местную полицию, сообщает УНИАН.

Отмечается, что мужчина пришел к дому своей бывшей девушки. Из оружия, которое принадлежит его брату, злоумышленник застрелил свою бывшую девушку, ее родителей и брата, а также ее нового приятеля. По предварительной информации, молодой человек совершил преступление из ревности. После того, как он расправился с пятью людьми, мужчина сам пошел в полицию.

Напомним, в селе Первомайское Змиевского района Харьковской области мужчина на почве ревности поджег два дома, открыл огонь и пытался покончить с собой.