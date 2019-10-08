На Багамских островах спустя месяц после урагана под завалами нашли живую собаку

На Багамских островах спустя месяц после разрушительного урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на CNN.

Щенка нашли 4 октября под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. Когда его достали, он был очень худым и не мог ходить.

По словам пресс-секретаря организации Big Dog Ranch Rescue Чейза Скотта, животное было почти раздавлено после обвала дома. Оно выжило на дождевой воде. Волонтёры уже назвали спасенного Чудом. Несмотря на то, что пёс был в ужасном состоянии, он приветствовал спасателей маханием хвоста.