Нобелевскую премию по медицине вручили троим ученым за открытие реакции живых клеток на кислород

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца «за открытие реакции живых клеток на наличие или отсутствие кислорода».
Об этом сообщается в Twitter премии.
Нобелевские лауреаты занимались изучением молекулярных механизмов, которые лежат в процессе адаптации клеток живых организмов к изменениям в снабжении кислородом.
«Открытия, сделанные нобелевскими лауреатами этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии. Они открывают возможность для разработки многообещающих стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», – сообщили в Нобелевском комитете.
В частности, Кэлин, Семенза и Рэтклифф определили молекулярный механизм, регулирующий активность гена HIF-1α, который отвечает на различные уровни насыщения клеток кислородом.
Победители получат призовую выплату в размере более 900 тысяч долларов.
В 2018 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили ученые из США и Японии Джемс Элиссон и Тасуку Хондзьо за открытие в области борьбы с раком. Они разработали новый подход к лечению болезни, отличный от существовавших ранее радиотерапиии и химиотерапии. Он известен как Checkpoint inhibitor therapy – форма иммунотерапии рака, при которой можно снизить активность раковых клеток в отношении иммунной системы.
Напомним, что ранее лауреата Нобелевской премии лишили почетных званий из-за его расистских высказываний.