Президент Зеленский попросил Макрона продолжить поиски украинских моряков с затонувшего судна

Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Как известно, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Позже стало известно, что с затонувшего судна были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Президент Украины направил письмо Эммануэлю Макрона, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.

«Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры», - сказано в обращении Владимира Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Как известно, на борту буксира находилось 14 человек, в том числе десять граждан Украины: Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Андрей Измаильский, Евгений Мелгунов, Олег Кравец. В основном это жители Одессы и области, пишет Думская.

Троих моряков, двух украинцев и россиянина, спасли, еще четверых обнаружили мертвыми. Выжившие рассказали о еще семерых членах экипажа, которым удалось сесть на спасательные плоты и покинуть судно. Таким образом, надежда еще есть.

После того, как 4 октября компания-судовладелец объявила о прекращении активных поисков моряков, родственники пропавших создали петицию с требованием возобновить поисковую операцию.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем все органы продолжить спасательную операцию, чтобы найти пропавших моряков Bourbon Rhode», — говорится в тексте петиции.

Родственники моряков утверждают, что судно, попавшее в эпицентр мощного урагана «Лоренцо», было в плохом техническом состоянии, и прилагают соответствующие фотографии.

«Они бросили своих сотрудников и наших сограждан на верную гибель посреди океана!» — говорят они.

Ранее сообщалось, что украинских моряков, перевозивших в 2015 году 2,3 тонны кокаина, приговорили к тюремным срокам во Франции.