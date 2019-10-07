В Николаеве полицейские задержали двоих грабителей – у них в машине, кроме украденной сумки, нашли еще и биту

Вечером в субботу, 5 октября, в Николаеве полицейские задержали мужчин, которых подозревают в том, что они украли у мужчины сумку и скрылись.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области.

Во время патрулирования Ингульского района города Николаева на служебные планшеты патрульным поступило ориентирование о том, что несколько минут назад на площади Победы двое неизвестных мужчин сорвали у гражданина сумку, сели в автомобиль «BMW» и поехали в направлении автовокзала.

Уже через 10 минут автомобиль по ориентировке был выявлен и задержан на Херсонском шоссе возле автозаправки, в салоне находилось двое мужчин, которые подходили по ориентировке, а в салоне находилась сумка с порванной лямкой и предмет похожий на бейсбольную биту.

Мужчин задержали, а на место была вызвана следственно - оперативная группа. Далее делом займутся следователи. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Напомним, как в Николаеве на площади Победы столкнулись легковушка и минивэн – водитель последнего оказался пьян и бросался на прохожих.