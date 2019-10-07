В Минкульте собираются разработать план вывода животных из госцирков

Министерство культуры прекращает приобретение новых животных для государственных цирков и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава организации UAnimals Александр Тодорчук.

По его словам, к этому они пришли во время встречи с министром культуры Владимиром Бородянским.

«Уже сейчас Минкульт прекращает приобретение новых животных и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков. Впереди нас ожидает противодействие циркам и создание максимально гуманного к животным плана. Но главное - впервые имеем четкую и однозначную позицию министерства», - написал Тодорчук.

Он отметил, что сейчас в Украине действует семь государственных цирков, которые финансируются из бюджета: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

«Они финансируются из бюджета, поэтому удар кнутом оплачивает каждый налогоплательщик. Пришло время прекратить этот садизм», – отметил зоозащитник.

Ранее в Одессе суд запретил эксплуатировать животных в цирке – это первое такое решение в Украине.