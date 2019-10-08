Тернопольский патрульный взял больничный и уехал на заработки, но в Польше его узнали земляки

В Тернополе патрульный взял больничный, а сам уехал в Польшу работать на стройке. Там его узнали земляки и теперь в полиции начали служебное расследование.

Об этом сообщает «Сегодня».

С Тернопольщины много трудоспособных украинцев ездит на заработки за границу. Большинство – в Польшу. Именно там, на одной из строек, земляки узнали полицейского.

- Всех патрульных, оказалось так, что знают водители в лицо. Люди его узнали и задали вопрос нам здесь в Тернополе: он еще работает или нет? Потому что было странно, что он там на строительстве, - рассказывает общественник Андрей Обьещик.

Как оказалось, когда тернопольского патрульного заметили в Польше, он якобы был на больничном. Руководитель патрульных заявляет, что его подчиненный еще в отпуске. Но служебную проверку начали. В ведомственной медучреждении тоже переполох, ищут того, кто выписал патрульному больничный.

- На сегодняшний день ведется служебное расследование по данному факту, - отметила Ирина Смоляк, и.о. начальника территориального медицинского объединения МВД Украины в Тернопольской области.

Напомним, что ранее николаевское ГБР задержало полицейского из Кропивницкого, который сбил насмерть велосипедиста.