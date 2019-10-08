Мэрия прислушалась к возмущению николаевцев и не станет размещать ночлежку для бездомных в жилом квартале

Мэрия Николаева отказалась размещать пункт обогрева и ночлега для бездомных по адресу проспект Богоявленский, 10Б, где ранее был ЖЭК №7.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В мэрии Николаева 7 октября состоялось заседание рабочей группы по вопросам улучшения социальных услуг для бездомных. Во время совещания речь шла о функционировании пункта обогрева и ночлега для бездомных. Такой объект дает приют нуждающимся во время холодов. В последние годы он работал по адресу проспект Мира, 2А. Проблема в том, что это помещение не в полной мере соответствует существующим требованиям, поскольку изначально было рассчитано под другие задачи. Первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, чтобы решить данную проблему, городские власти провели мониторинг помещений, находящихся в коммунальной собственности.

- На прошлом заседании нам предложили вариант со зданием по проспекту Богоявленскому, 10Б, где раньше находился ЖЭК. У него нормальное расположение. Но проблема в том, что оно расположено возле многоэтажных жилых домов, - сказал директор департамента труда и социальной защиты Сергей Василенко.

Представители общественности выразили свой протест против размещения приюта в этом здании. Тогда Владимир Крыленко сообщил, что здание по проспекту Богоявленскому, 10Б рассматривалось как один из возможных вариантов. Взвесив все «за» и «против», вариант с этим зданием был отвергнут. Его планируют использовать для решения других социально значимых задач. Например, там могут разместить центр социального сопровождения.

Во время заседания рабочей группы предложили рассмотреть возможность размещения пункта обогрева и ночлега в здании по улице Декабристов. Кроме того, представители общественных организаций выразили необходимость создания Дома ночного пребывания бездомных граждан.

Один из местных жителей сообщил «Преступности.НЕТ», что разместить приют по проспекту Богоявленскому, 10Б нельзя, потому что это здание находится в центре жилого массива, в нескольких метрах от детского садика и школы №10.

«У нас, у жителей соседних многоэтажек, данное начинание городских властей, мягко говоря, вызывает негодование, мы категорически против. Рядом детские площадки, садик, школа, а лица, которых будет привлекать это место, часто социально опасны, агрессивны и болеют различными болезнями, нередок туберкулез», - сообщил николаевец.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что в николаевском пункте обогрева для бездомных умирал мужчина, а «скорая» не хотела им заниматься.