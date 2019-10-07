«Работы выполнены некачественно», - директор аэропорта Барна не будет заключать «мировую» с «Житлопромбуд-8»

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не будет подписывать мировое соглашение с компанией «Житлопромбуд-8», которая делала ремонт в аэровокзале аэропорта из-за некачественно сделанных работ.

Об этом он сказал в понедельник, 7 октября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, инвестиций Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала.

В свою очередь, Барна заявил, что рассматривает возможность о подаче апелляции в ответ на решение Хозяйственного суда о взыскании с аэропорта 39,8 миллионов гривен «Жилпромстрою-8» за ремонт здания аэровокзала.

Отчитываясь перед депутатами Федор Барна сказал, что не будет подписывать мировое соглашение с подрядчиком, хотя в суде шла речь о том, чтоб решить этот вопрос до 15 октября.

— Я со всей ответственностью говорю, что никаких мировых переговоров и предложений от ответчика к нам не поступало. Наши юристы заявили, что мы ничего об это не знаем. Но суд, отказав нам в повторной экспертизе, сказал, что дает нам время до 15 октября решить вопрос мирным путем, - сказал Барна.

По его словам, не смотря на то, что в суде решили взыскать с аэропорта 39 миллионов гривен, аэропорт будет подавать в Апелляционный суд, а потом в Кассационный. Причина заключается в том, что, по мнению Барны, экспертиза и оценка проделанных работ неправдивая, поскольку ремонт сделан некачественно.

— У нас там и ливневки протекали, не то, что наши коллеги снимали, а заливало сильно. Я оформил все протокольно, сделали комиссию, торговая палата просчитала убытки от этих потопов и приобщили это к суду. Поэтому еще раз говорю: мы не собираемся ни с кем подписывать мировые соглашения. Я считаю, что построено было с нарушением. Более того, построено было некачественно. Там отделка уже вся облезла, и меня это не устраивает. Поэтому, даже если у меня был бы с ними сейчас контракт, я бы ни один акт выполненных работ не подписал бы по одной причине – работы выполнены некачественно и работы не завершены, - заявил Барна.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.