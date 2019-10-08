«Медико – Природничий Университет» поздравляет с 20-ти летием Ассоциацию медицинских сестёр Одесской области!

4 октября 2019 года в Одессе состоялась праздничная конференция приуроченная к 20-ти летию основания Ассоциации медицинских сестёр Одесской области! Ректор университета М.А.Волков и студенты ПВНЗ «Медико – Природничий Университет» поздравили Светлану Емельяновну Платовскую и всех медицинских сестёр Одесской области и преподнесли подарочный сертификат на обучение в ПВНЗ «МПУ» стоимостью 80 000 тысяч гривен.

На торжестве присутствовали Татьяна Ивановна Чернышенко – президент Ассоциации медицинских сестёр Украины, кандидат наук государственного управления, заслуженный работник образования Украины, гости из региональных Ассоциаций Киевской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черновицкой, Тернопольской областей. Поздравления передали Донецкая и Запорожская Ассоциации.

«Медико – Природничий Университет» продолжает осенний набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

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«Медико - Природничий Университет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!