Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты

Нобелевскую премию по физике присудили за теоретические исследования в космологии и открытие экзопланеты Джеймсу Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.
Об этом сообщается в Twitter премии.
Половину премии получит Пиблс «за теоретические исследования в космологии», вторую — Майор и Кело «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды».
Как известно, торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили троим ученым за открытие реакции живых клеток на кислород.