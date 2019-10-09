Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты

Нобелевскую премию по физике присудили за теоретические исследования в космологии и открытие экзопланеты Джеймсу Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.

Об этом сообщается в Twitter премии.

Половину премии получит Пиблс «за теоретические исследования в космологии», вторую — Майор и Кело «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды».

Как известно, торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нобелевскую премию по медицине вручили троим ученым за открытие реакции живых клеток на кислород.