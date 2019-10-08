На Николаевщине на шесть баз отдыха не пустили спасателей, которые пришли с проверкой пожарной безопасности

Николаевских спасателей не пустили с проверкой на 6 баз отдыха в курортной зоне.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Руководство баз отдыха в Коблево «Салют», «Посейдон-1,3», оздоровительного комплекса «Голубой факел», баз отдыха «Юность», «Хорошее заведение», «Дружба» в Рыбаковке не пустило сотрудников ГСЧС для проведения проверки. На место вызывали полицию и составили соответствующие материалы, которые направили в прокуратуру для дальнейшего реагирования.

На территории Николаевской области проверкам подлежат более 300 объектов, из которых проверено 75% и предложено к выполнению более 2,5 тысяч мер. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мер привлекли к административной ответственности более 200 руководителей и должностных лиц объектов. По 22 объектам материалы находятся на рассмотрении Николаевского окружного административного суда о запрете их эксплуатации из-за невыполнения Правил пожарной безопасности.

Напомним, что проверки проводят после резонансного пожара, случившегося в Одессе в гостинице «Токио Стар», когда погибли 9 человек. Ранее на Николаевщине спасателей не пустили с проверкой в два отеля.