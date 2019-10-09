В Турции из-за строительства плотины затопят один из древнейших городов на планете

В Турции 8 октября истек срок, который правительство отвело жителям города Хасанкейф, стоящего на реке Тигр на юго-востоке страны, для того, чтобы покинуть его. Вскоре после этого будет введена в действие расположенная в 82 километрах к югу плотина и ГЭС «Илису». Около 80% территории города окажется под водой.

Об этом сообщает «Медуза».

Археологи предполагают, что люди не покидали территорию города и его окрестности вот уже 12 тысяч лет, а значит, исчезнет одно из старейших непрерывно существующих поселений на Земле. Согласно археологическим данным, первые поселения на территории современного Хасанкейфа возникли в X тысячелетии до нашей эры. Город принадлежал ассирийцам и мидийцам, потом стал важным укреплением на востоке сначала Римской, а затем Византийской империи. В VII веке нашей эры его завоевали арабы-мусульмане, в XIII веке – монголы, пока, наконец, он не стал частью Османской империи – предшественницы современной Турции.

Правительство Турции еще в 1950-е годы начало предварительные изыскания для строительства в этом районе крупной гидроэлектростанции. К началу 1980-х годов проект ГЭС «Илису» был готов, но только в конце 1990-х его включили в государственные строительные программы. К 2018 году, на несколько лет позже запланированного срока, основные работы были закончены.

Помимо Хасанкейфа, население которого составляет около трех тысяч человек, полностью или частично будут затоплены примерно 200 поселений, а переселению подлежат 78 тысяч местных жителей. Большая часть из них уже перебрались в построенные властями населенные пункты, но, как пишет Reuters, некоторых придется принудительно вывозить по истечении назначенного для переезда срока. Для жителей Хасанкейфа выстроен город Новый Хасанкейф с больницей, школой и парками. Некоторые переселенцы считают его более современным и пригодным для жизни, другие жалуются на низкое качество строительства.

Историков и археологов, в свою очередь, беспокоит то, что из всего исторического наследия города в другие места перевезли только восемь объектов. Не подлежат спасению многочисленные пещеры, в которых жили древние обитатели этих территорий. Попытка активистов включить Хасанкейф в список всемирного наследия ЮНЕСКО провалилась: с соответствующим запросом должны были обратиться турецкие власти, но они этого не сделали.

Со строительством плотины и ГЭС также связаны две политические проблемы. Большую часть населения этих территорий составляют этнические арабы и курды. Строительство водохранилища лидеры курдского национального движения, которое борется за собственную государственность, считают попыткой властей Турции ударить по культурному наследию. Кроме того, в Ираке, расположенном ниже по течению Тигра, опасаются дальнейшего уменьшения количества поступающей воды. В связи с этим ожидается усиление напряженности и внутри самого Ирака, и в его отношениях с Турцией. По официальной версии турецких властей, строительство плотины не должно повлиять на поступление воды на иракскую территорию.

Напомним, что «Энергоатом» хочет поднять уровень воды в Александровском водохранилище, что приведет к затоплению Бугского Гарда – одного из немногих популярных среди туристов мест Николаевщины, которое к тому же имеет огромное историческое значение.