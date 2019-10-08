Волонтеры помогли навести порядок на Широком Лане: «Хоть какой-то уют для передвижения по болоту»

Херсонская волонтер Наталья Бреус показала, как выглядит лагерь солдат на полигоне Широкий Лан 8 октября. Также она вместе с другими волонтерами обеспечила солдат поддонами и другими материалами для ликвидации подтопления.

Об этом Бреус написала на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее опубликовали фотографии с полигона Широкий Лан, который подтопило из-за дождя - из-за этого территория между палатками солдат превратилась в болото.

«У наших ребят теперь есть поддоны на Ширлане бесплатно и много! Значит, хоть какой-то уют для передвижения по болоту будет! Загрузили целый «Камаз»… тут столько бойцов приехало! Ну коль есть машина, тут же по ходу и гвозди, и фанера, и колеса, и трубы – все загрузили! Огромное спасибо всем, кто переживал», - написала Бреус.

Судя по опубликованным ей видео, на полигоне стало намного суше, чем было ранее. Возле палаток выкопали траншеи для отвода воды, в палатки поставили поддоны. Также на видео показаны дорожки из бетонных плит и щебня, но пока неизвестно, были ли они ранее, или их сделали в недавнее время.

«Уже почти порядок, быстро наши парни работают! Все закопали, выровняли и отчитались... Спасибо всем, кто переживал, кто помогал, теперь нашим ребятам никакая грязь не страшна на Шри Лане», - добавила Бреус.

Напомним, что проблема ужасных условий проживания на «Широком лане» поднималась несколько раз. В частности, из-за этого в феврале 2016 года 46 бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады устроили пеший поход в николаевскую прокуратуру. После этого инициировали строительство обустроенного военного городка для солдат.

А в марте 2018 года в сети опубликовали фото ужасных условий жизни украинских военнослужащих в палатках на этом полигоне. Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.

В марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона составляет 308,77 миллиона гривен.