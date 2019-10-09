В Николаеве День Защитника Украины отметят шествием по главной улице и концертом группы «Без Обмежень»

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Ко Дню защитника Украины, 14 октября, на Соборной площади в Николаеве выступит известная группа «Без Обмежень».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Концерт звезд шоу «Х-фактор», частых гостей в Николаеве, «роковых романтиков» на Соборной площади станет одним из мероприятий по случаю праздника. Его начало анонсируется на 18:00. 

Перед вечерним концертом утром пройдет Парад защитников (Марш защитников) по улице Адмиральской (11:00). В нем будут принимать участие члены семей погибших героев, ветераны русско-украинской войны, волонтеры, бойцы ВСУ, Национальной гвардии, а также служащие Национальной полиции и спасатели. Также на площади состоится первый общегородской квест для детей и молодежи с интеллектуальными играми, лазертагом, полосой препятствий и мыловарением (13:00). При этом будет действовать выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Вадим Богданов

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русскийобщество