Николаевщина оказалась на третьем месте в рейтинге социально-экономического развития региона

Николаевская область оказалась в тройке лидеров в рейтинге социально-экономического развития.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир у себя на странице в Facebook.

На первом и втором месте в рейтинге Киев и Днепропетровская область.

— Николаевская область значительно улучшила свои позиции в рейтинге социально - экономического развития среди областей Украины, уступив место только Киеву и Днепропетровской области. Это свидетельствует о постоянном развитии области и блестящем итоге I полугодия 2019 года, - написал Александр Кушнир.

Сообщается, что рейтинг состоит из шести направлений – экономическая эффективность, инвестиционное развитие и внешнеэкономическое сотрудничество, финансовая самодостаточность, эффективность рынка труда, развитие инфраструктуры, возобновляемая энергетика и энергоэффективность.

— По расчетам интегральной рейтинговой оценки, как среднего арифметического значения суммы рейтинговых оценок региона по всем направлениям, наша область занимает общее 3 место по всем показателям, - добавил Александр Кушнир.

Напомним, Николаев поставили на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины. За год он поднялся сразу на 9 позиций.