В Киеве презентовали разработанный в Николаеве многофункциональный катер для ВМС – он может конкурировать с американскими «Islend»

В Киеве 8 октября, во время ежегодной выставки «Оружие и безопасность - 2019», представили многофункциональную платформу «Кайра-150», которую разработало государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» из Николаева.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

Проект «Кайра-150», позиционируется как украинская альтернатива американским катерам класса «Islend», однако с более широкими возможностями и функциональностью.

Особенностью предлагаемой платформы является ее унификация и возможность создания семейства катеров, среди которых: патрульный, противодиверсионный, искатель мин, катер береговой охраны, поисково-спасательный, противопожарный, водолазный, учебный и санитарный.

Корпуса семейства «Кайра-150» могут быть выполнены из стали, алюминиево-магниевого сплава или композитного материала в зависимости от требований, предъявляемых к каждой из версий. Компоновка и конструкция корпуса и надстройки позволяют устанавливать на катер артиллерию, ракетные системы малой дальности или современные минно-поисковые комплексы и спасательное оборудование отечественного или зарубежного производства.

Особенностью платформы является применение гироскопического успокоителя качки американского производства. Это существенно повышает условия жизнедеятельности экипажа на волнении во всем диапазоне скоростей.

Также, предусмотрено установление подруливающего устройства для повышения маневренности на малых скоростях.

По мнению представителей ГП «ГПЦК» семейство катеров на унифицированной платформе «Кайра-150» имеет значительный экспортный потенциал, особенно для стран, имеющих достаточно большую протяженность морских границ.

Водоизмещение спроектированного в Николаеве катера составляет 155 тонн. Длина – 38 метров, ширина – 7 метров, осадка – 2 метра. В катере установлен дизельная, двухвальная энергетическая установка. Скорость – 18-27 узлов (в зависимости от выбранной ЭУ), дальность хода – не менее 1000 миль. Автономность корабля составляет 5 суток (по запасам провизии). Экипаж – 15 человек (дополнительное размещение до 6 человек). Эти характеристики могут меняться от потребностей заказчика и выбранного функционала.

Напомним, что николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров «Island», которые США передали Военно-морским силам Украины.

Также напомним, что «Опытно-проектный центр кораблестроения» мог потерять 47,7 миллиона гривен из-за ликвидации «Имэксбанка». В течение 2014-2016 годов Центр кораблестроения потратил 32,9 миллиона гривен собственных средств на разработку проектной документации для «Корвета», которые по факту не были компенсированы в рамках государственного оборонного заказа.