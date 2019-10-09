«Трещины на стенах, отсутствие документов и электричества»: За полгода амбулаторию в Нечаянном так и не ввели в эксплуатацию

Амбулатория в селе Нечаянном Николаевской области, которую открыли в апреле текущего года, до сих пор не работает – ее все еще не ввели в эксплуатацию и не оформили необходимые для этого документы.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна.

Как известно, амбулаторию построили по инициативе тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко – ее открыли торжественно при участии нардепа от «БПП» Бориса Козыря.

По словам Ивануны, с момента открытия амбулатория не работала ни дня. Главная причина – она так и не введена в эксплуатацию и не принята на баланс сельсовета. При этом ранее медперсонал говорил, что передать сельсовету амбулаторию должны до конца июля.

– Амбулатория, открытая с шариками, фонариками, когда были Валентин Гайдаржи (замглавы Николаевской ОГА, – ПН), глава администрации, Борис Козырь (экс-нардеп от БПП), не работала ни одного дня. Эта амбулатория не работала, потому что у нее нет ввода в эксплуатацию, нет перечня необходимых документов, а сельсовет не принял на баланс. Из-за того, что она не введена в эксплуатацию, не подключены электросети. К тому же нет соответствующих документов, чтобы их подключить, – рассказал Ивануна.

Что касается персонала, который также присутствовал на открытии медучреждения, то Ивануна предполагает, что 1-2 человека из персонала, может и есть.

Также депутат облсовета добавил, что спустя 3-4 недели после «торжественного открытия», фундамент и стена здания дали трещины. А внедорожник «Renault Duster», предоставленный в рамках этой же программы, простаивает возле самого медучреждения – на нем так и остались транзитные номерные знаки.

– Автомобиль, который был предоставлен для обслуживания, стоит до сих пор в Нечаяном, его видят жители. Машина за все это время даже никуда не выезжала. Он стоит все еще на красных номерах. С нашей расхлябанностью, предположу, что с этим уже будут проблемы, – добавил он.

Напомним, что летом этого года выяснилось, что не работает и амбулатория в селе Подгородняя. При этом в ОГА в апреле сообщали, что открытые на тот момент амбулатории введены в эксплуатацию.

«Уже введены в эксплуатацию сельские амбулатории в селах Подгородняя Первамайського района, Калиновка, Новофедоровка и Коблево Березанского района, селе Белозерка Витовского района, селе Первомайское Снигиревского района и селе Нечаянное Николаевского района», - говорилось тогда в пресс-релизе.