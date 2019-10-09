Николаевская ОГА сгоняет чиновников послушать о «формуле Штайнмайера»: «Прошу лично вас и одного сотрудника принять участие»

В Николаеве обгосадминистрация на завтрашнюю встречу с представителями Кабмина в Областном дворце культуры сгоняет чиновников различных ведомств и учреждений.

Об этом стало известно «Преступности.НЕТ» из собственных источников.

Напомним, что в Николаеве в четверг, 10 октября, в Областном дворце культуры представители власти проведут встречу с общественностью, чтобы обговорить мирное урегулирование на Востоке Украины.

На встречу в ОДК сгоняют всех руководителей территориальных органов министерств и учреждений исполнительной власти. В телефонограмме за подписью заместителя главы ОГА Александра Трайтли говорится, что на встрече должны быть начальники различных управлений и ведомств, которые должны взять с собой и одного сотрудника подразделения. Приглашают их за полчаса до начала встречи, чтобы пройти регистрацию.

«Прошу лично вас и одного сотрудника подразделения принять участие в мероприятии», - говорится в телефонограмме.

Управление образования Николаевской ОГА собирает на это мероприятие преподавателей и студентов вузов. Соответствующее письмо разослали за подписью главы управления образования Елены Удовиченко.

По данным «Преступности.НЕТ», на встречу приедут следующие представители Кабмина: политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев, первая заместительница министра обороны Алина Фролова и первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет.

- На эту встречу вместо ветеранов, людей, которые прошли войну на Донбассе, сгоняют клерков и студентов. На какой диалог рассчитывают в ОГА? Что чиновники предложат решение проблем на Донбассе? В итоге зал забьют людьми, которым все равно, и городскими сумасшедшими, а ветеранов никто не услышит, - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Украинской Медиа Группы» Артем Дыбленко, который в 2014-2015 годах воевал в АТО и был одним из «киборгов», которые защищали Донецкий аэропорт.

Напомним, что Николаевская ОГА при любой власти не отказывается от традиции сгонять чиновников на встречу с министрами или первыми лицами государства.

В 2013 году николаевских детей, учителей и чиновников собрали для того, чтобы они встречали на то время министра здравоохранения Раису Богатыреву. Также ради нее городок «Сказка» «драили» полдня. В 2016 году в Николаеве сгоняли студентов убирать парк «Победа» к приезду Порошенко.