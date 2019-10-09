В Одессе люди несколько часов переставляли с места на место автомобиль, который заблокировал движение трамваев

6 октября на перекрестке возле рынка «Привоз» в Одессе произошел курьезный случай, снятый камерами наблюдения.

Об этом сообщает Avto24.

Около 15.20 владелица красного автомобиля Chery QQ приехала на рынок и припарковала свое авто прямо посреди площади, где разъезжаются трамваи. И ушла с ребенком на два часа.

Задняя часть автомобиля мешала движению трамвая в одном из направлений. Тогда пассажиры вышли и вытолкали машину, освободив путь. Но тогда автомобиль начал мешать движению трамвая в другом направлении. Тогда пассажиры следующего проезжающего трамвая снова отодвинули машину. Эта "процедура" повторялась каждый раз, когда на площадь приезжал трамвай.

Женщина, после того, как решила все свои дела, спокойно села в свой автомобиль и поехала дальше. Скорее всего, она даже не поняла, что происходило с ее машиной все это время.

Напомним, в центре Николаева из-за «Daewoo Matiz» было заблокировано движение трамваев.