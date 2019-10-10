Британский врач восстановил лицо девушки, которая попала в несчастный случай

В Британии хирург-консультант Рикардо Мохаммед-Али восстановил лицо 15-летней Эмили Эклс из британского Шеффилда, которая получила тяжелую травму.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Девушка ехала верхом вместе с другом и членами семьи, когда произошел инцидент. Конь испугался шума выхлопных газов из автомобиля и галопом поскакал по сельской дорожке. После того, как ступни девочки выскользнули из стремян, она начала падать с лошади и головой ударилась о деревянную стойку. Эмили доставили в детскую больницу Шеффилда после того, как она оказалась на земле, держа в руках то, что осталось от ее нижней части лица.

Челюсть девушки была настолько сильно повреждена из-за инцидента с лошадью, что хирург назвал это худшей травмой, которую он видел вне зон боевых действий. Обломок челюсти с остальным лицом связывал только один сантиметр кожи. Хирург-консультант восстановил лицо девушки, использовав три титановые пластины и наложив более 160 швов.

Мохаммед-Али восстановил её лицо за пять с половиной часов длительной операции, которая была настолько успешной, что девушка вернулась в школу уже в начале учебного года, спустя месяц после инцидента. Эмили рассказала, что сначала старалась не смотреть на свое лицо, но случайно включила селфи-камеру, когда общалась с другом.

Девушка написала королеве Великобритании письмо с просьбой предоставить хирургу рыцарство. Она уже получила личное письмо прямо от секретаря королевы, в котором отмечается, что письмо с просьбой о рыцарстве передали в соответствующий орган.

- Спасение жизни людей и возвращение их к естественному состоянию, безусловно, заслуживает определенного признания, - отмечает девушка.

Напомним, ранее жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать.