Николаевская полиция охраны проведет семинар – курс самозащиты для женщин

Уже третий год подряд Управление полиции охраны в Николаевской области совместно с центром тактико-специальной подготовки «БУЛАТ» проводят для женщин курс личной безопасности «Ultima Ratio».

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

В этом году организаторы проводят семинар, который включает в себя изучение и применение на практике основ личной безопасности, освобождение от захватов, применение спецсредств, использование для самозащиты подручных средств, оказание первой доврачебной помощи и многое другое.

Занятия будут проходить 12 октября, начало в 10:00 в здании Управления полиции охраны по адресу: Николаев, улица Шевченко, 52.

Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам: +38 (095) 55-11-333, +38 (093) 435-24-55, +38 (067) 509-79-52.