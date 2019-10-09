Николаевец заявил, что его сыну-школьнику устроили травлю из-за несданных в фонд класса денег

В Николаеве отец одного из учеников 4А класса школы №1 имени О. Ольжича заявил, что глава родительского комитета Татьяна незаконно требует с него деньги в фонд класса.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

- Вся эта травля моего ребенка и меня частично в группе вайбера нашего класса началась после того, когда я отказался сдавать деньги на подарок учительнице, это было ещё в конце третьего класса. У меня много претензий к учительнице по поводу ее недопустимого обращения с детьми, но это другая история. После этого начали родители настраивать детей, а учительница мне прямо сказала, что хороших оценок у моего ребенка не будет. Я ответил ей, что мне бы из её класса выйти с психически здоровым ребенком, на оценки уже наплевать, - рассказал отец мальчика.

Он отметил, что сейчас травля его самого и ребенка продолжается.

- На этой неделе мне глава родительского комитета класса посоветовала не приводить моего ребенка в школу. Вот ее сообщение, присланное мне: «Здравствуйте. Так как Вы не платите с февраля фонд класса, то мы не можем позволить себе покупать подарок Вашему сыну на день казачества. Есть 3 варианта решения проблемы: 1. Вы закрываете все долги до субботы. 2. Вы забираете Вашего сына до праздника, чтобы его не травмировать. 3. Вы оплачиваете подарок + сладкий стол, тоже до субботы», - говорит мужчина. - Большинству родителей учеников нашего класса безразлична эта ситуация... Всю эту неделю мы в школу не будем ходить. Мне ребенка жалко отдавать в этот родительский зверинец с такой учительницей.

Он обратился к директору школы и сообщил, что посоветуется со своими заместителями, как выйти из ситуации. Издание ссылается и на другое обсуждение в родительской группе в вайбере, что есть и родители, которые поддерживают отца ребенка и говорят, что «фонд класса – это добровольное решение каждого».

«Конфликт с этой семьей – это то, что мы слышим и видим из разных историй нашего класса. Татьяна своими действиями приводит к конфликтам как среди детей, так и среди родителей. Также подставляя нашу Анну Игоревну на очередные объяснения перед директором. Несдача в этом году фонда от этой семьи, возможно, связана с конфликтом, который был в прошлом году по сбору дополнительных денег на подарок учителю. Где громко в вайбер Татьяна озвучила, что они не сдали. Так и я не сдавала, потому что знаю, что в фонде денег достаточно, и дополнительно не стоит собирать», - отмечает в переписке с родителями мама другого ученика 4А класса.

Напомним, что ранее в харьковской школе девочку заставили смотреть, как ее одноклассники едят торт.