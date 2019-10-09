В Николаеве открыли мемориальную доску десантнику Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе

В Николаеве 9 октября открыли памятную доску Николаю Гуцаленко, который в составе 79-й десантно-штурмовой бригады участвовал в АТО и мужественно защищал Украину. Мемориальную доску установили на здании Николаевского высшего училища физической культуры, где в 2005-2009 годах учился Герой.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Николай Гуцаленко учился на отделении гребли и каноэ, он неоднократно становился победителем чемпионатов Украины, был призером международных соревнований. После окончания училища поступил в николаевский Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова. Получив высшее образование, Николай Гуцаленко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Он был кадровым военнослужащим, и в составе 79-й десантно-штурмовой бригады участвовал в ожесточенных боях, которые велись на востоке нашей страны. В частности, защищал Донецкий аэропорт. Последний бой Героя состоялся в феврале 2017 года возле села Водяное Донецкой области, где он получил смертельное ранение. Ему было 26 лет.

Чтобы почтить память воина, во дворе учебного заведения собрались его родные, друзья, боевые побратимы, преподаватели, а также студенты училища.

- Он был замечательным человеком, который отдал за Родину самое ценное – свою жизнь, - сказал Виталий Шарата, боевой побратим Николая Гуцаленко.

А тренер Героя Александр Федоренко рассказал, что Николай Гуцаленко отличался чрезвычайной целеустремленностью, умением достигать поставленной цели.