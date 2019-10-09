В Запорожье статую Ленина переделали в скульптуру Порошенко

В Запорожье на одной из баз отдыха на реке Днепр установлена скульптура, которую из облика Ленина переделали в статую Порошенко.

Об этом сообщает сайт «Актуально».

«Ранее эта скульптура была совершенно другой – с лицом Ленина. Потом, видимо, «Ильич» нарушал закон о декоммунизации и его «обезглавили». Долгое время жуткий памятник стоял в таком виде. Пока ему не «примастерили» новую голову – с лицом Петра Порошенко», - пишет издание.

«Фокус» сообщает, что обновленный памятник находится на территории базы отдыха «Скиф», которая расположена около острова Хортица. Памятник разукрасили, «надев» на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо статуи попытались сделать похожим на Порошенко.

Напомним, что в 2014 году в Запорожье памятник Ленину нарядили в вышиванку, в 2015 году одели в форму сборной Украины, а в 2016 году снесли.