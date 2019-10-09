В Чернигове суд постановил конфисковать щенка, поцарапавшего ноги женщине – теперь маленькую овчарку могут убить

В Чернигове судья Деснянского районного суда Григорьев вынес постановление о конфискации у хозяйки 4-месячного щенка овчарки, который поцарапал ноги местной жительницы А.С.Лось.

Об этом сообщает «UAnimals».

Также с владелицы собаки взыскали штраф в размере 51 гривна.

«Пострадавшая жаловалась на то, что ей поцарапали ноги, но данные царапины были почти незаметны, без кровоизлияния, раны были настолько незначительны, что потерпевшая сама отказалась ехать в больницу, а диспетчер скорой помощи отказала в направлении кареты медиков, объяснив, что по слишком малозначимым вызовам они не выезжают. Владелица собаки сказала, что эмоциональное состояние потерпевшей не указывало на наличие стресса. Более того, никаких медицинских справок или лекарственных выводов врачей о состоянии здоровья женщины в материалах дела не было, а только объяснения потерпевшей во время составления протокола», - отмечено в сообщении.

В связи с тем, что в Чернигове нет приюта для бездомных животных, после конфискации их негде содержать, а следовательно таких животных умерщвляют. На сегодняшний день подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о его незаконности и необоснованности.

Напомним, что ранее в Николаеве собака, которую выгуливали без намордника, укусила прохожую – животное конфисковали, а хозяйку оштрафовали.