Полиция просит николаевцев помочь в розыске автомобилей-участников ДТП

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Николаевской области разыскивает очевидцев нескольких дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

30 сентября около 19:45 на улице Космонавтов в районе АЗК «ОККО» неизвестный автомобиль, номерной знак которого неизвестен, красного цвета, допустил боковое контактирование с движущимся во встречном направлении автомобилем «CYEVROLET LACETTI», после чего место происшествия оставил. На автомобиле, который оставил место происшествия должны быть повреждения левого обзорного зеркала.

Во вторник, 8 октября, около 9:35 на проспекте Богоявленском в районе дома № 43, автомобиль «BMW x5», номерной знак которого неизвестен, темно серого цвета, допустил боковое контактирование с движущимся в попутном направлении автомобилем «HYUNDAI TUCSON», после чего место происшествия оставил. На автомобиле, который оставил место происшествия должны быть повреждения правой стороны.

В тот же день около 11:20 на Привокзальной площади в районе дома № 1, неизвестный автомобиль, номерной знак которого неизвестен, серого цвета, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «SUZUKI SX-4», после чего место происшествия оставил.

В воскресенье, 6 октября, около 18:10 на улице Очаковская в районе дома 1/3, автомобиль «KIA CARNIVAL», фрагмент номерного знака ??9029y, синего цвета, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «CYEVROLET NIVA», после чего место происшествия оставил.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, каб. 113.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает свидетелей аварии в Первомайске, когда автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП.