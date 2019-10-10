«Владельцами СМИ должны быть граждане Украины»: Зеленский о бенефициарах-иностранцах украинских медиа

Президент Владимир Зеленский считает, что украинскими средствами массовой информации должны владеть украинцы, чтобы только украинцы получали из них выгоду.

Об этом он рассказал во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Это вопрос поднялся во время дискуссии Зеленского с Иваном Верстюком из журнала «Новое время» на втором раунде встречи президента с журналистами.

Верстюк спросил, как будут изменены правила для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и что ожидает IT-сферу, рекламщиков, маркетологов и креативную индустрию.

Зеленский: Вы ведь тоже ФЛП? Вы не ФЛП? А как Вы работаете? А откуда деньги у вашей компании - западные? Верстюк: НВ принадлежит инвестиционной компании Dragon Capital, которая является игроком на финансовом рынке. Зеленский: Томаш Фиала, который не является гражданином Украины. Верстюк: Он - гражданин Чехии. Зеленский: Украинские средства массовой информации финансируются иностранными компаниями, я правильно сейчас понимаю? Верстюк: Dragon Capital - это украинская компания. Зеленский: Но у вас конечный бенефициар - господин Фиала, который является гражданином Чехии. Верстюк: Но весь бизнес у него на территории Украины. Зеленский: Вы имеете в виду все те активы, которые - после того, как господин Янукович сбежал - оккупировала компания Dragon Capital. Верстюк: Ну, почему же? При чем здесь Янукович? Зеленский: К чему? Я объясню. Это отдельные истории. При чем здесь Янукович - к чему, мда ... Я всегда говорил о средствах массовой информации, что они должны быть независимыми и украинскими. Мы сейчас говорим о земельной реформе - и все говорят: смотрите, это же наша земля, поэтому владельцами должны быть украинцы. Я согласен на 100%, и надо это менять в законе. Далее все говорят: а юридические лица - то бенефициарами конечными должны быть тоже только украинцы. Или Вы думаете, что конечными бенефициарами независимых средств массовой информации должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например, меняйте паспорт - и тогда вы защищаете интересы Украины в вопросах информационной независимости. Верстюк: Мне кажется, лучше пусть медиа владеют граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи. Зеленский: То есть вы думаете, что в принципе это правильно, если граждане других стран владеют нашими независимыми СМИ. Верстюк: Медиа - это бизнес, иностранные инвестиции там тоже нужны. Зеленский: Хорошо, я Вас понял. Земля - ​​это бизнес? Верстюк: И земля - ​​это бизнес. Зеленский: То есть вы думаете, это правильно, если землей будет владеть иностранный инвестор. Верстюк: Не вижу в этом ничего плохого. Зеленский: Хорошо, но с Вами не совпадает мнение 80% украинского населения.

Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу «112 Украина». Позже Нацсовет официально попросил суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

Под брендом «112 канал» работают шесть телерадиокомпаний: ТРК «112 ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер-ТВ», «Новый формат», «Ариадна-ТВ», «Лидер-ТВ». На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал «112 Украина».

Напомним, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы должен быть направлен на народы двух стран, а не на политиков. После того, как этот телемост вызвал широкий общественный резонанс, телеканал Медведчука решил его отменить, ссылаясь на угрозы, которые якобы поступали его сотрудникам. Генпрокуратура открыла уголовное дело о госизмене из-за планов «NewsOne» провести телемост с «Россией 24». Также в Генпрокуратуре заявили, что телеканал «NewsOne» связан с российским банком, финансирующим войну на Донбассе.