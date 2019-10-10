АМКУ пригрозил теплогенерирующим компаниям штрафами в случае срыва отопительного сезона

Антимонопольный комитет Украины предупредил компании-теплопоставщики, которые являются монополистами, о штрафах за срыв отопительного сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Отказ субъекта, занимающего монопольное положение (а именно такими в большинстве есть теплопоставщики), от реализации товара при отсутствии его альтернативы, может иметь признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением», – говорится в сообщении.

В антимнопольном комитете отметили, что штраф составит до 10 % дохода за последний отчетный год.

АМКУ провел исследования нынешней ситуации с отоплением в ряде регионов, где были выявлены следующие нарушения конкурентного законодательства как со стороны теплопоставщиков, так и со стороны местных органов власти: установка «завышенных» тарифов за услуги централизованного теплоснабжения; предоставление услуг ненадлежащего качества и отказ в проведении перерасчетов за некачественно предоставленные услуги; начисления за услуги по нормам потребления при наличии приборов учета; увеличение тарифа без уведомления потребителей.

Реальную угрозу отопительному сезону, по данным Комитета, несут неурегулированные вопросы между «Нафтогазом», операторами газораспределительных сетей и теплопоставщиками. Из-за возмещения разницы в тарифах на теплоснабжение и значительную задолженность потребителей за тепло отдельные организации угрожают не начинать отопительный сезон, пока эти проблемы не решатся.

«Комитет прекрасно осознает, что его вмешательство не будет иметь эффекта без устранения системных проблем отрасли, которые требуют действий других органов власти. Поэтому наставления и рекомендации были направлены Министерству развития общин и территорий Украины», – отметили в АМКУ.

Кроме того, для надежного и безопасного отопительного сезона отделения АМКУ предоставили органам местного самоуправления и теплопоставщикам 360 рекомендаций.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.