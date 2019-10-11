Около 9% украинских подростков пробовали марихуану

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на «Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ» (ESPAD) от UNICEF.

В возрасте до 13 лет марихуану попробовали 1,8% опрошенных подростков, а 4,6% пробовали курить каннабис вместе с табаком. За последний месяц хотя бы раз марихуану пробовали 2,5% опрошенных. В то же время во Франции, Италии и Чехии этот показатель выше — 17%, 15% и 13% соответственно.

Общий уровень потребления каннабиса в 1995-2003 годах среди украинских подростков снизился, в 2015 году несколько увеличился, а в 2019 году в ходе опроса зафиксировали стабильные показатели распространения среди девушек и снижение среди юношей.

Согласно исследованию, 9,2% подростков имели опыт употребления ингалянтов для того, чтобы «поймать кайф», 4,4% употребляли «новые вещества», которые имитируют эффект наркотиков, 4,1% в течение последнего года курили травяные смеси с эффектом, похожим на наркотический.

Также 2,2% подростков указали, что употребляли порошок, кристаллы или таблетки с эффектом похожим на наркотический, столько же употребляли транквилизаторы без назначения врача.

Наиболее распространенными формами комбинирования психоактивных веществ являются курение с употреблением алкоголя — 1,9%, курения и употребления каннабиса — 1,4%, употребление каннабиса и других наркотиков, кроме каннабиса — 1,3%.

Кроме того, среди тех, кто употребляет два и больше веществ, вдвое больше жертв буллинга (21,2%), чем среди тех, кто не практикует полинаркоманию (9,5%).

«Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ» проводят каждые четыре года с 1995 года. В опросе принимают участие более 45 стран, в том числе Украина. В 2019 году в опросе приняли участие 8509 украинских учеников и студентов: 4108 юношей и 4401 девушка в возрасте 14-17 лет. Опрашивали подростков сельских и городских школ, учреждений профессионального технического образования и учреждений профессионального предвысшего образования.

Исследование было проведено ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» при поддержке Представительства ЮНИСЕФ в Украине и Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании.

Ранее сообщалось, что согласно данным мониторинга, уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению.