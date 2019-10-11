«Все, что я заработал, осталось в Донецке», - главный тренер МФК «Николаев»

Главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказал, что в оккупированном Донецке осталось все, что он заработал за многие годы.

Интервью с Шищенко опубликовал YouTube-канал «Stargorod Sport», сообщает «НикСпорт».

В начале войны Шищенко был тренером донецкого «Металлурга».

- Все, что я заработал, осталось там. Когда все это произошло, колоссальные события, начали брать аэропорт, у нас работал человек в клубе, бывший КГБшник, он мне сказал: «Сергей, уезжай, потому что будут после выборов Президента какие-то действия» (в мае 2014). Мы с семьей 21 мая выехали на машине с детьми к маме в Сумы. Мне надо было возвращаться в Донецк, потому что собиралась команда. Было как-то страшно, почему так, что происходит. Когда вернулся, увидел эти блокпосты, было не по себе.

- В последний раз был в Донецке 3,5 года назад. Мы с командой уехали на сборы во Львов (в 2014) и только через полтора года я решил поехать туда на два дня. Посмотреть, что с квартирой, какая обстановка. Только в 2015 году осенью, после этого я там не был.