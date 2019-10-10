«Меня она устраивает», - глава Николаевской ОГА о своей будущей заместительнице, фигурировавшей в коррупционном деле

Главный бухгалтер Управления коммунального имущества Николаевского городского совета Татьяна Стахевич претендует на должность заместителя главы Николаевской ОГА по инициативе руководителя облгосадминистрации Александра Стадника.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-то деньги.

По словам Стадника, её кандидатура рассматривается по его инициативе. Несмотря на то, что Стахевич прописана в Херсоне, он уверяет, что она «живёт в Николаеве, работает в Николаеве и как никто знает бюджетную сферу города». На вопрос об уголовном производстве он ответил так:

- А я вам скажу, пока люди, которые идут против власти, их заставляют идти на какие-то коррупционные схемы, такое производство очень легко поймать, - сказал Стадник. - Вы хотите сказать, что её подставили? - спросила у него журналистка. - Да нет, её не подставили. Она не сделала то, что не сделал бы я, и порядочный человек такое тоже бы не сделал. Она бы не пошла на какие-то договорняки, схемы и другие действия, - рассказал Стадник.

Также глава ОГА отметил, что Стахевич будет отвечать за вопросы финансирования, но не будет назначена первым замом. Приступить к выполнению обязанностей она сможет тогда, когда закончится этап спецпроверки.

- Меня она устраивает и буду надеяться, что она будет устраивать не только меня, а и всю громаду Николаевской области, - подчеркнул он.

Напомним, ранее Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверку и собеседования.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не знал, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник оставил в руководстве облгосадминистрации заместителей, доставшихся ему от прошлого губернатора. Зеленский теперь хочет получить объяснения от Стадника по этому поводу.