В США арестовали двух приближенных к Трампу и Джулиани бизнесменов, говоривших, что «решают вопросы» с Луценко

В США арестованы Игорь Фруман и Лев Парнас – близкие к адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани бизнесмены, которые помогали ему в делах, связанных с Украиной.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

По данным издания, в среду вечером были арестованы «двое доноров иностранного происхождения», которые жертвовали средства номинационному комитету Трампа. Они арестованы по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Задержанные Лев Парнас и Игорь Фруман – бизнесмены из штата Флорида, находящиеся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Ожидается, что они предстанут перед Федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером. Оба бизнесмена, как пишет издание, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе – на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $325 тысяч протрамповскому фонду America First Action. В мае о визитах в Украину Парнаса и Фрумана рассказывал бизнесмен Игорь Коломойский.

- В Украине действуют два проходимца, которые находятся под следствием США. Одного зовут Лев Парнас, другой – Игорь то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят по Украине, берут с людей деньги и рассказывают, что близкие к господину Джулиани и решат с господином Луценко любые вопросы, - рассказывал олигарх.

Коломойский добавил, что указанные лица приезжали к нему в Израиль и «рассказывали, как надо общаться с Зеленским».

- Я сказал, что не имею отношения к Зеленскому, после этого они исчезли, и здесь [в Украине] начались все эти провокации по Джулиани, - отметил он.

Ранее сообщалось, что группа бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пыталась сменить руководство НАК «Нафтогаз Украины». По данным Associated Press, речь шла о Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

Напомним, что Парнас и Фруман потребовали от Коломойского ₴200 миллионов морального ущерба.