«Первая ласточка» проекта «Теплый Николаев» получила енергосертификат

В Николаеве провели комплексную термомодернизацию школы №60. Она стала первой бюджетным учреждением города, которая получила сертификат энергоэффективности.

Об этом стало известно в ходе семинара по повышению квалификации энергоменджеров бюджетной сферы.

Торжественное вручение сертификата состоялось в Николаевском городском дворце учащихся, в ходе тренинга по повышению квалификации энергоменеджеров первого звена бюджетной сферы Николаева.

«Когда мы начинали термомодернизацию этой школы, то даже не хватало букв, чтобы определить, к какому классу энергоэффективности она относилась. Сегодня, после проведенных работ, ей присвоен класс энергоэффективности - С. Немножко не дотянули до В, но результат очень хороший, проверенный энергоаудитом», - рассказал заместитель городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

Он поблагодарил представителей Программы развития ООН, благодаря которым этот аудит стал возможен и выразил надежду на продолжение сотрудничества в части повышения энергоэффективности других учебных заведений города.

«Этот сертификат будет закреплен в здании школы, в соответствии с действующим законодательством, чтобы четко показать, что аттестованный аудитор провел сертификацию и четко определил класс энергоэффективности здания после комплексной термомодернизации, - отметил руководитель направления енергомеджмента проекта «Энергоэффективность в общественных зданиях» Программы развития ООН и глобального экологического фонда Игорь Черкашин.

Руководитель проекта ПРООН «Энергоэффективность в общественных зданиях» Сергей Варга отметил, что к сертификату прилагается также отчет энергоаудита, состоящий из двух томов. Он будет находиться в школе, а также в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук вместе с представителями ПРООН и депутатского корпуса торжественно установили энергосертификат в помещении школы.

Напомним, что в Николаеве прошёл семинар по повышению квалификации энергоменджеров бюджетной сферы.