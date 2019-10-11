В США маленький мальчик чуть не сорвал прямой эфир на ТВ – он пришел обнять свою маму-ведущую

Четырехлетний сын ведущей американского телеканала NBC Кортни Кьюб вошел в кадр, когда она рассказывала о ситуации в Сирии.

Об этом сообщает «Сноб».

Во время одного из прямых включений Кьюб рассказывала новости об авиаударах, которые нанесла Турция на территории Сирии. В какой-то момент ее сын вошел в кадр и подошел к матери. Она попыталась отодвинуть его рукой, но тот потянулся к ней, чтобы обнять. Кьюб отвлеклась и попросила у зрителей прощения: «Простите, тут мои дети в прямом эфире». Тогда режиссеры передачи включили на экране карту Сирии.

- Последние новости Сирии не совпали с доставкой детей в сад, - так объяснила телеведущая, почему взяла на работу своих сыновей.

Ситуация напомнила другой казус, который произошел в прямом эфире «Би-би-си». Тогда в кабинет профессора политологии Роберта Келли, где он давал интервью через интернет, вошла сначала его старшая дочь, потом младенец, а потом их мама.

Напомним, что ранее по совету американского телеведущего Трамп отменил удар по Ирану.