В Николаеве открыли две мемориальные доски воинам, погибшим на Донбассе – Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову

В Николаеве 10 октября открыли две мемориальные доски воинам, погибшим на востоке Украины, защищая свою Родину: Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Игорь Шавриев учился в школе №52. Высшее образование получил в николаевском Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова. В 2015 году Героя призвали в ряды Вооруженных Сил Украины, он стал гранатометчиком 56-й отдельной мотопехотной бригады. Игорь Шавриев, защищая независимость, выполнял боевые задачи у разных населенных пунктов. В апреле 2016 во время несения службы вблизи села Широкино Донецкой области он получил тяжелые ранения. Несколько дней медики боролись за его жизнь, однако сердце Героя не выдержало.

Мемориальную доску Игорю Шавриеву установили на здании школы №52. Почтить память воина пришли его отец и мать, родные, военнослужащие Николаевского гарнизона, представители городской власти, молодежь.

Артем Джубатканов был воспитанником школы №39. Во время Антитеррористической операции защищал Украину как воин 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Является участником боев за город Шахтерск в Донецкой области. 31 июля 2014 года при попытке освободить этот населенный пункт подразделения украинских десантников были обстреляны противником. В этот день Артем Джубатканов получил смертельное ранение. Памятную доску Артему Джубатканову открыли в школе №39. В церемонии открытия приняли участие его родные, военнослужащие Николаевского гарнизона, представители городской власти.

Напомним, что ранее в Николаеве открыли мемориальную доску десантнику Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе.