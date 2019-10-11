Министр культуры предложил ввести уголовную ответственность за манипуляции в СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ.

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».

К этому определению чиновник отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

- Это уже, в принципе, более серьезная ответственность – когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность, - заявил Бородянский.

Владимир Бородянский был назначен на должность нового главы Минкультуры, молодежи и спорта 29 августа 2019 года. Ранее он был генеральным директором телеканала СТБ.

Напомним, что в 2018 году уже бывший нардеп Пашинский инициировал введение уголовной ответственности за «клевету» в СМИ. Во времена беглого президента Януковича были приняты так называемые «законы 16 января», согласно которым, в частности, запрещалась деятельность СМИ, не имеющих государственной регистрации, и вводилась уголовная ответственность за клевету. Данные законы были отменены спустя две недели после их принятия.