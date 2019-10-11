Почти тысяча участников АТО обратились за услугами в Николаевскую областную службу занятости с начала 2019 года

Более 300 участников антитеррористической операции (операции объединенных сил) нашли работу при содействии Николаевской областной службы занятости в январе-сентябре 2019 года, из них 6 человек с инвалидностью.

Об этом сообщил директор николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«Служба занятости проводит постоянную работу по трудоустройству участников АТО в соответствии с профессией и квалификацией, потому что работа даст возможность быстрее вернуться им к гражданской жизни, профессионального роста, достойного уровня жизни, надлежащего пенсионного обеспечения, социальных гарантий и новых знакомств. Для каждого бойца наши специалисты разрабатывают индивидуальный план трудоустройства, оказывают консультативные услуги по профессиональной подготовке и повышению квалификации, кроме этого, служба занятости предлагает демобилизованным участникам АТО/ООС начать собственное дело. В этом году 11 безработных участников АТО стали предпринимателями с нашей помощью », - отмечает Дмитрий Оборонько, директор Николаевского ОЦЗ.

В то же время служба занятости предлагает защитникам государства профессиональное обучение под потребности работодателя. Так, по направлению Николаевской областной службы занятости проходили профобучение и повышение квалификации 93 участника АТО (ООС), в том числе 2 человека с инвалидностью.

А ктивное сотрудничество службы занятости с органами государственной власти, организациями работодателей и социальных структур города и области, которые занимаются данной категорией граждан, а также активная действенная позиция самих военнослужащих, способствует решению ряда проблем, связанных с трудоустройством данной категории лиц. К общественным и другим работам временного характера, как альтернативы трудоустройства при отсутствии постоянных мест работы, было привлечено 48 участников АТО (ООС).

Всего в январе-сентябре 2019 услугами центров занятости Николаевской области воспользовались 969 демобилизованных военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции (операции объединенных сил), из них 31 человек с инвалидностью.

Помощь по безработице получали 892 участника АТО (ООС). Средний размер пособия по безработице составил 5529 грн., что на 35,1% больше, чем по состоянию на 1 октября 2018 года.

Напомним, что девять безработных жителей Николаевской области начали собственное дело с помощью службы занятости в течение июля-августа 2019 года.