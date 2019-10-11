«Сегодня вопрос в том, чтобы не допустить распродажу нашей страны, открыв рынок земли», - Кормышкин

Глава фракции партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин прокомментировал инициативу обращения к президенту и Верховной Рады Украины по поводу закона о продаже земли.

Об этом он заявил во время сессии областного совета.

Как известно, 11 октября депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередное заседание - в повестку дня внесен всего один вопрос «Об обращении депутатов Николаевского областного совета к Президенту Украины и Верховной Рады Украины по урегулированию вопросов, связанных с внедрением рынка земли в Украине».

«Согласно статьям 12, 13 Конституции Украины собственником земли, недр и всего остального является только народ Украины. А в законопроекте, который предлагается фактически предлагают продать страну. И он принят в первом чтении, а там говорится, что иностранцы также имеют право покупать», - прокомментировал Кормышкин.

Также депутат отметил, что продажа земли невозможна в стране, которая воюет.

«Давайте урегулирует вопрос на Востоке, вернем Крым, примем все законы, изменения в Налоговый и Земельный Кодексы, выстроим верный механизм. Но не сейчас», - рассказал Кормышкин.

Глава «Нашего края» обратил внимание журналистов на то, что не видит присутствовующих на сессии так называемых депутатов - «борцов за правду».