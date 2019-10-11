«Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на долги, подготовилось к запуску отопления, а у ТЭЦ проблемы на Пограничной

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на наличие задолженности, подготовило свои сети к началу отопительного сезона, а у Николаевской ТЭЦ есть проблемы с сетью на улице Пограничной.

Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 11 октября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Задолженность по зарплате и налогам, а также задолженность за электроэнергии.

Заместитель городского головы Александр Омельчук подтвердил, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подготовило сети к запуску отопления.

- Есть проблемные вопросы с финансированием, их нужно решить на ближайшей сессии, – сказал он о ситуации на «Николаевоблтеплоэнерго».

- Николаевская ТЭЦ еще заканчивает заполнение своих систем, тестирует их на герметичность. Сегодня у них есть проблемы в районе улицы Пограничной в направлению к проспекту Богоявленскому. Об этом стало известно николаевцам, ведь там снова разрыли, – добавил мэр.

Александр Омельчук уточнил, что ТЭЦ проводит работы на аварийном участке на Погрничной круглосуточно, поэтому рабочие должны успеть привести сеть в порядок до начала отопительного сезона.

Городской голова Александр Сенкевич добавил, что запуск отопления в жилом секторе начнется при средней температуре в 8 градусов тепла на протяжении трех суток.

Мэр также рассказал, что в горсовете каждую среду проходит заседание энергноштаба, где обсуждают запуск отопления. Он добавил, что глава облгосадминистрации Александр Стадник также проводит подобные совещания.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на 1,2 миллиона гривен, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.