Умер советский космонавт Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос

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В пятницу, 11 октября, в возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Леонов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Алексей Леонов - одиннадцатый советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, об этом сообщила помощница космонавта. 

В последние годы Алексей Архипович тяжело болел.

Отметим, Леонов - летчик-испытатель, космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, лауреат множества премий и наград. Он родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (Россия). Позже в Сибирь перебрались и родители будущего космонавта, до того жившие на Донбассе.

Роман Свиридов

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русскийобщество