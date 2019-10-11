На выходных в части центра Николаева ограничат движение автомобилей

В Николаеве в эти выходные пройдет ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня украинского казачества. Поэтому по некоторым улицам ограничат движение транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Так, 12 и 13 октября с 9:00 до 13:00 и 14 октября с 6:00 до 23:00 пешеходной зоной определены:

- улица Адмиральская, на участке от улицы Шнеерсона до Декабристов; - улица Московская – участок от улицы Никольской до улицы Адмиральской.

Движение транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях. Также пешеходным станет Ингульский спуск с ограничением движения от Набережной до Адмиральской.

Напомним, что из-за ремонта сети Николаевской ТЭЦ на двух участках улицы Пограничной на месяц перекрыли проезд.