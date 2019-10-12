В Японии мужчина выследил поп-звезду и напал на нее – девушку он нашел, изучив отражение улиц в её глазах на селфи

Объектом нападения стала 21-летняя участница японской поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эна Мацуока, пишет таблоид Tokyo Reporter со ссылкой на сообщение в твиттере поп-группы.

Вечером 1 сентября, когда Мацуока возвращалась домой после концерта, Сато зашел за ней в дом, закрыл ей рот полотенцем и начал домогаться ее. Пытаясь отбиться, девушка получила травмы лица, пишет Tokyo Reporter. Издание не уточняет характер этих травм, но отмечает, что на лечение у Мацуоки ушла неделя.

Сато арестовали в середине сентября. 8 октября ему официально предъявили обвинение. Мужчина признался, что является поклонником певицы и действительно напал на нее. Как пишет NHK, обвиняемый рассказал следователям, что выследил Мацуоку по селфи, которые она выкладывала в соцсетях. Увеличив один из снимков, он заметил отражение железнодорожной станции в глазах певицы. Сато нашел эту станцию с помощью Google Street View, приехал туда и стал ждать Мацуоку. Когда она вышла из поезда, он проследовал за ней до дома.

Man allegedly tracked down pop star using her own selfies and Google Street View https://t.co/HhOZ8s2B4E pic.twitter.com/6liufcROnj — CBS News (@CBSNews) October 9, 2019

По словам обвиняемого, он так же тщательно изучал и видео в соцсетях Мацуоки. В частности, на роликах из ее квартиры Сато рассматривал занавески и угол падения света, пытаясь выяснить, где живет девушка.

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