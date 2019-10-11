На Николаевщине прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

В четверг, 10 октября, на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений областного гарнизона оперативно-спасательной службы.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Всего соревновались 29 команд. Программа мероприятия состояла из четырех видов: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по выдвижной лестнице и пожарная эстафета.

В упражнении «подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни» не было равных Сергею Бердий - спасателю 3 ГПСЧ, второе место занял Дмитрий Тарновский (16 ГПСЧ Витовский район), третьим стал Роман Гончаренко, представитель АРЗ СП.

Во время преодоления 100-метровой полосы препятствий первое место занял Роман Гончаренко (АРЗ СП), второе - Сергей Бердий, финишировал третьим Дмитрий Тарновский.

В подъеме по выдвижной лестнице в окно 3 этажа учебной башни показали лучший результат Михаил Коваленко и Александр Коваленко (27 ГПСЧ Южноукраинск), Сергей Янковий и Павел Бойко (12 ГПСЧ Вознесенский район) завоевали 2 место, третьими стали - Артем Полежаев и Роман Гончаренко (АРЗ СП).

В пожарной эстафете первенство завоевала команда спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения, второе место - 27 ГПСЧ, третьими стали 3 ГПСЧ.

И по общим итогам областных соревнований по пожарно-прикладному спорту первенство завоевала команда 27 ГПСЧ (Южноукраинск), сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения заняли второе место, почетное третье место завоевали спортсмены 3 ГПСЧ (Заводской район Николаева).

Завершилось мероприятие торжественным награждением победителей соревнований.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели достали с крыши магазина 6-летнюю девочку, которая залезла туда через балкон, пока мамы не было дома.