На Николаевщину пришло «бабье лето»: Выходные обещают теплые и без осадков

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 482 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(289)   

В Николаевской области в период с 12 по 14 октября ожидается теплая погода без осадков. 

Об этом сообщают в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В выходные и праздничные дни ожидается погода без осадков. Ночью и утром будет туман, а ветер будет преимущественно южного направления, умеренный.

Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23 °.

«В начале октября официально завершилось метеорологическое лето, то есть произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через +15° в сторону понижения. Зато на Николаевщину на этой неделе пришло другое лето - бабье», - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве День Защитника Украины отметят шествием по главной улице и концертом группы «Без Обмежень».

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество