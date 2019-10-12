На Николаевщину пришло «бабье лето»: Выходные обещают теплые и без осадков

В Николаевской области в период с 12 по 14 октября ожидается теплая погода без осадков.

Об этом сообщают в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В выходные и праздничные дни ожидается погода без осадков. Ночью и утром будет туман, а ветер будет преимущественно южного направления, умеренный.

Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23 °.

«В начале октября официально завершилось метеорологическое лето, то есть произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через +15° в сторону понижения. Зато на Николаевщину на этой неделе пришло другое лето - бабье», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Николаеве День Защитника Украины отметят шествием по главной улице и концертом группы «Без Обмежень».